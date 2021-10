Caen. Rugby féminin. L'Ovalie Caennaise veut affirmer son leadership

Jamais deux sans trois ! Après leurs deux premiers succès, l'Ovalie Caennaise (Calvados) s'est déplacée en terre parisienne, à Chilly Mazarin, dimanche 15 octobre 2017 et s'est imposée en toute logique 45 à 10. Une 3e victoire qui permet aux joueuses de Jean-François Mouton d'être pour l'instant invaincues, mais qui ne satisfait pas complètement le coach caennais. "C'est mérité mais je pense que l'on doit être plus tueuses d'entrée de jeu. Je conçois que c'est difficile de rencontrer des équipes qui n'ont rien à perdre et qui ralentissent le ballon mais je pense que l'on peut concrétiser plus rapidement".

Rouen en ligne de mire

Très ambitieuses, les Caennaises devront être efficaces beaucoup plus tôt pour remplir les objectifs et exceller dans ce championnat d'Élite 2. "Cela passera par une concentration maximale, du travail et de la précision" souligne J.F. Mouton. Dans un championnat relativement hétérogène, mais pas forcément plus faible que le Top 8 d'après le technicien caennais, Caen n'a pas forcément la tâche plus aisée que l'an dernier "Comme on découvre ce nouveau championnat, on ne sait jamais à quoi s'attendre". Une chose est sûre, les Caennaises devront être plus appliquées face à Rouen dimanche 22 octobre. "Ça va jouer beaucoup plus fort et vite. L'ASRUC aura envie de nous battre mais il ne faudra pas se mettre plus de pression par prétexte que c'est un derby. Peu importe l'adversaire, il faut gagner tous les matchs", conclut Jean-François Mouton.

