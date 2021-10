10% des gens n'en ont jamais sur eux...

L'étude nous vient du site quechoisir.org et nous apprend que 10% des français n'a jamais d'argent liquide sur lui.

Donc quand on se retrouve à la boulangerie, on galère, pour payer le tram ou le bus, on galère, aller au lavomatic, on galère aussi...

Par contre, on a souvent ces petites pièces d'1 centime qui traînent au fond du portefeuille qui ne servent à rien puisque personne n'en veut !

Après il est vrai que la carte bancaire est utilisable quasiment partout et avec le paiement sans contact on s'ouvre le champ des possibles... enfin payer sa baguette de la sorte, ce n'est pas encore monnaie courante !