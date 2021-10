Qu'est ce que 35% des français vont acheter avant la fin du mois du mai ?

Une étude organisée par la célèbre marque de tongs Havaïnas nous apprend que 35% des français veulent acheter des tongs avant la fin de ce mois de mai ! Le beau temps et les dernières chaleurs auraient décidé plus d'un tiers d'entre nous.

Les tongs permettent effectivement de rester dans une ambiance de détente. Que nous soyons à la plage ou non, les porter permet d'être dans un état d’esprit zen, loin de l’atmosphère professionnelle stressante et pesante.

Elle a aussi de nombreux avantages concernant l'hygiène et nos pieds ne sentent pas mauvais. Très confortables et pas chères, le sable ne reste pas coincé dedans et on peut la mettre à toute occasion: la douche, la baignade, la promenade en bord de plage et en ville.

Le bruit qu’elles produisent rappelle les vacances, à tester prochainement à la maison. C’est probablement pour toutes ces raisons que la tong est indémodable depuis l’Antiquité.