16% des Français dorment avec un animal de compagnie

16% des Français avouent se coucher avec leur bête à poil dans le même lit le soir, 60 % d'entre eux disent « ne pas dormir correctement » et 5% « ont du mal à se rendormir après avoir été réveillé par leur bête.

Alors pourquoi continuer à faire monter votre chien ou votre chat sur le lit ?

Vous les aimez ça va de soi, mais les chiens , les oiseaux , les chats et autres animaux à plumes ou à poils nuisent au sommeil des humains. Les allées et venues, les gémissements, les ronflements... perturbent le sommeil et provoquent des insomnies.

Quelques conseils à appliquer :

Dès le début, n'habituez pas votre animal de compagnie à rentrer dans votre chambre.

Passez du temps avec lui pendant la journée, faites des jeux mais c'est tout !

Chacun doit avoir son lit : achetez une niche, un coussin, créez-lui un endroit confortable en dehors de votre chambre à coucher : il comprendra que chacun doit avoir son nid douillet !