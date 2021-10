Société : 77% des français sont joyeux

Contrairement à ce que nous pourrions penser, les français sont heureux et fier de l'être. Selon un sondage "Les Français et la joie", 77% d'entre nous sont joyeux!

D'ailleurs, les Normands et les Franciliens sont en tête de ce sondage. C'est en famille que nous sommes le plus heureux, puis avec des amis,l'amour vient après.

Par contre nous pensons le contraire pour les autres, c'est assez paradoxal. On se sent bien mais on trouve que les autres sont grognons....

Dans nos souhaits, la majorité souhaite que les médias accordent une place plus importante à l'actualité joyeuse et positive.

L'acteur Omar Sy est la personnalité qui incarne le plus la joie, devant Jean Dujardin et le Dalaï-Lama. Et quand ils ont posé la question à des sondés, "qu'est ce qui vous rend heureux plus que tout?" certains répondent :

"L'amour de mon mari et mes enfants", "Tout... un rayon de soleil, un câlin d'un chat, le bonjour du voisin, une fleur qui s'ouvre...", "de se sentir aimé, de rencontrer des amis, d'aider les autres, de sourire", "Une bonne nuit de sommeil, un peu de temps pour moi", "Me réveiller auprès de ma conjointe, prendre du temps et le partager, "Les spectacles (théâtre, cinéma, concerts chanson), la ville, l'indépendance, l'association culturelle dont je m'occupe".