Fécamp. Du local, du bio et beaucoup de passion dans cette boulangerie de Fécamp

Cannelés, brioches, pain de campagne… Les produits de la boulangerie Le Local à Fécamp (Seine-Maritime) attendent les clients, posés sur une simple planche en bois installée sur deux tréteaux. Leur présentation est des plus simples, leur confection des plus réfléchies. Et celle qui est derrière cette réflexion, c'est Élodie de Oliveira, une boulangère qui met tout son cœur dans son travail et a été récompensée pour cela par le prix Talent gourmand du Bottin gourmand et du Crédit agricole Normandie-Seine.

Dans ce travail, elle y a plongé relativement tard. Passionnée depuis très jeune par la boulangerie, "dès la fin de la 3e", confie-t-elle, elle s'est pourtant tournée vers le secteur du paramédical à la fin du lycée, "pour écouter mes parents". Mais il y a quatre ans, elle a fini par suivre ses envies, réaliser son "rêve d'enfant" et quitter sa Bourgogne natale pour rejoindre la Normandie et l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie de Rouen.

"J'ai l'impression de faire de la magie tous les matins"

Une fois son CAP en poche, direction Fécamp, une ville dont elle est aussi tombée amoureuse : "Je me suis sentie Normande directement, je suis bien ici et Fécamp est une ville chaleureuse et qui a du potentiel. On a eu un coup de foudre."

"On" parce qu'Élodie de Oliveira n'est pas seule dans cette aventure. C'est avec l'un de ses amis, Romain Niedergang, ancien cuisinier de l'Odas à Rouen, qu'elle a ouvert Le Local. Et à voir les étoiles dans les yeux de la boulangère et son enthousiasme quand elle parle de son métier, peu de doutes qu'elle ne soit pas pleinement heureuse de son choix de reconversion :

Reportage à la boulangerie Le Local à Fécamp. Impossible de lire le son.

Les deux associés travaillent uniquement avec des producteurs locaux, "nos matières premières proviennent de producteurs qui sont dans un rayon de 80-100 km autour de la boutique", souligne la boulangère. La boulangerie est aussi en pleine conversion pour que le pain soit bio à 100 %.

Boulangerie du monde

Les produits phares de la boutique sont les pains "qui se conservent très longtemps, 4-5 jours, grâce au levain et à ma méthode de panification". Mais Élodie de Oliveira a plein d'autres idées en tête et tire son inspiration de parfois très loin : "Je suis curieuse de la boulangerie du monde, j'ai des recettes suédoises et italiennes par exemple. C'est ce qui fait la marque de fabrique de cette boulangerie."

Une boulangerie qui la passionne et cette passion, elle compte la transmettre à un apprenti, dans les toutes prochaines années.

Le Local, 29 rue André-Paul-Leroux à Fécamp. Ouvert du jeudi au dimanche matin. Infos sur : facebook.com/boulangerielelocal/