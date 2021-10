San Salvador de Jujuy (Argentine) (AFP). Dakar: deuxième victoire d'étape en deux jours pour Loeb

Loeb a parcouru les 190 kilomètres de la spéciale, une nouvelle fois raccourcie en raison des mauvaises conditions météo sur la zone, en 2 h 09 min 39 sec. Après l'arrivée d'une trentaine de concurrents, Loeb devançait l'Espagnol Carlos Sainz d'1 min 23 sec, pour un nouveau doublé Peugeot. Lundi, l'Alsacien s'était imposé devant Stéphane Peterhansel, 11 Dakar à son palmarès (6 en moto, 5 en auto). Le Qatari Nasser Al-Attiyah, au volant de sa Mini, a pris la troisième place de l'étape, à 1 min 25 sec de Loeb. Outre Loeb qui poursuit ses débuts fracassants, associé à son fidèle copilote Daniel Elena, les quatre équipages Peugeot ont une nouvelle fois répondu présent en se classant tous dans le Top 10 : Peterhansel pointait au 6e rang, à 2 min 52 sec, et Cyril Despres au 10e, à 5 min 47 sec. Au lendemain d'une étape marquée par des soucis en série, les Mini de l'Espagnol Nani Roma, vainqueur en 2014, et de l'Argentin Orlando Terranova, qui s'étaient tous deux embourbés lundi et avaient perdu respectivement plus de 45 minutes et près d'une demi-heure, n'ont cédé qu'un peu plus de 6 minutes mardi. Au classement général, Loeb devance désormais le Sud-Africain Giniel de Villiers (Toyota), 4e mardi, de 5 min 3 sec. Peterhansel glisse sur la dernière marche du podium, avec 5 min 15 sec de retard. Al-Attiyah occupe la 5e position, à plus de 6 min 30 sec de la tête, juste derrière la Mini la mieux classée, celle du Finlandais Mikko Hirvonen, ancien camarade de jeu de Loeb en WRC et également nouveau venu sur le Dakar, auteur de débuts solides.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire