Buenos Aires (AFP). Dakar: dix blessés dont cinq graves après un accident, prologue interrompu

Deux blessés sont en urgence absolue et trois en urgence relative, a précisé à l'AFP Etienne Lavigne, alors que cinq autres personnes ont été légèrement blessées. Les dix spectateurs ont été transférés à l'hôpital d'Arrecifes, petite ville du nord de la province de Buenos Aires, et les autorités, avec l'aide des organisateurs, essaient de mettre en place un transfert en hélicoptère vers un centre hospitalier plus important des deux blessés en urgence absolue. "Un accident est survenu au km 6,6 de la spéciale du prologue où le concurrent auto N.360 à quitté la route", a indiqué la direction de la course, dans un communiqué. Quatre hélicoptère médicalisés ont été déployés sur place, ainsi que trois véhicules sanitaires de l'organisation et huit ambulances locales. "Les blessés devraient être évacués rapidement sur les hôpitaux de la région après un premier bilan médical réalisé sur place par les médecins de l'organisation", ont précisé les organisateurs. L'incident s'est produit vers 17h50 locales (20H50 GMT), des ambulances et une voiture de pompiers postés en fin de parcours ont alors quitté l'arrivée de la spéciale. La voiture N.360 est conduite par un équipage chinois emmené par la pilote Guo Meiling. La sortie s'est déroulée dans une grande ligne droite. La Dakar-2016 s'est élancé samedi de Buenos Aires, et arrivera dans deux semaines à Rosario (Argentine). En 2015, le motard polonais Michal Hernik avait trouvé la mort après une étape alors que le dernier accident mortel impliquant des spectateurs remonte à l'édition 2011 (un mort).

