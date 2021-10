Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 2 et 3 janvier

MANCHE

Samedi, suivez le match de Coupe de France entre Granville et Laval en direct et en intégralité sur Tendance Ouet et tendanceouest.com depuis le Stade Louis Dior de Granville. Coup d'envoi de la rencontre à 18h.

Que vous la célébriez le 6 janvier, sa date officielle, ou le 3 janvier, premier dimanche de l'année, l'Epiphanie est l'occasion immanquable pour les gourmands de déguster la galette des rois. Plusieurs recettes sont proposées, la traditionnelle à la frangipane mais aussi au chocolat ou encore à la pomme. Vous en trouverez de toutes les sortes chez vos Boulangers-Pâtissiers près de chez vous. Rendez-vous dimanche pour déguster la galette des rois.

CALVADOS

A Caen, vous avez jusqu'à dimanche pour profitez des 458m² de patinoire en plein air. Les patins sont prêtés gratuitement mais pensez à amener vos gants, ils sont obligatoires pour votre sécurité. Un espace est réservé aux enfants à partir de 3 ans. Rendez-vous ce jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et ce vendredi de 14h à 19h. C'est gratuit.

Dimanche, il y a du football. Suivez le match de Coupe de France entre le SM Caen et l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h30.

ORNE

Jusqu'à dimanche, profitez de la patinoire installée sous la coupole de la Halle au Blé à Alençon. Amusez-vous en famille à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. C'est ouvert tous les jours de 14h à 19h.

Profitez du week-end pour aller nager au Centre Aquatique Alencéa à Alençon. Pour pourrez y découvrir l'Exp'eau, une exposition sur le cycle de l'eau, son utilisation mais aussi le lab'eau pour faire des petites expériences sur le thème de l'eau. C'est jusqu'à demain. Plus d'infos www.piscine-alencon.fr