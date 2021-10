L'Agenda en Normandie : vendredi 1er janvier

Que vous la célébriez le 6 janvier, sa date officielle, ou le 3 janvier, premier dimanche de l'année, l'Epiphanie est l'occasion immanquable pour les gourmands de déguster la galette des rois. Plusieurs recettes sont proposées, la traditionnelle à la frangipane mais aussi au chocolat ou encore à la pomme. Vous en trouverez de toutes les sortes chez vos Boulangers-Pâtissiers près de chez vous. Rendez-vous dimanche pour déguster la galette des rois.

MANCHE

Ce samedi, suivez le match de Coupe de France entre Granville et Laval en direct et en intégralité sur Tendance Ouet et tendanceouest.com depuis le Stade Louis Dior de Granville. Coup d'envoi de la rencontre à 18h.

CALVADOS

Tous les ans, la commune de Deauville vous permet d'aller goûter l’eau de mer lors du traditionnel bain du 1er janvier pour fêter la nouvelle année. Rendez-vous dés maintenant sur la plage de Deauville en face du centre nautique, c'est gratuit.

Dimanche, il y a du football. Suivez le match de Coupe de France entre le SM Caen et l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h30.

ORNE

Ce vendredi, l'Auberge du Grand Gousier à Domfront vous propose un repas de fête. Au menu burger de foie gras et langouste. Vous pouvez y aller dès maintenant pour déguster de bons produits et ainsi bien commencer l'année.