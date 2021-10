INTERVIEW - Réveillon à Réveillon

Bob Tinker, et Shirley Smith, deux artistes anglais à l'origine du Réveillon Jazz Café, petit établissement charmant,



Le Réveillon Jazz Café c'est ''The place to be'' pour découvrir une scène musicale en Jazz, Blues, Swing, Pop Rock, New-Orléans et autres style aux riches sonorités.



Ecoutez Bob Tinker et son très joli accent british vous présenter son établissement et la soirée du jour de l'an qu'il organise dans son établissement.





Bob Tinker - Réveillon à Réveillon Impossible de lire le son.

Pour réserver votre jour de l'an au Réveilon Jazz Café, rendez vous sur le site internet : lereveillonjazzcafe.com