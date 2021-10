réveillon. Que propose Caen la nuit du 31 décembre ?

Champagne, cotillons et feux d'artifice… Le nouvel an approche ! Cette année, différents restaurants/bars de Caen (Calvados) vous proposent de passer la nuit du 31 décembre 2018 dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le French Café

Le Franche café organise le "festival de Caen." Au programme, dès 19h30, cocktail de bienvenue, apéro dînatoire, coupe de bulles à minuit, cotillons, DJ/karaoké, dance-floor et pour les couche-tard : pains au chocolat et croissant.

Le Café Mancel

Le restaurant le "Café Mancel" du château de Caen organise dès 21 heures une soirée musicale pour la Saint-Sylvestre. Au programme, un dîner savoureux grâce au menu concocté par le chef. Ses plats seront accompagnés par le groupe Trio Berioza (musique de l'Est, Tsigane, Klezmer).

Le Portobello

Le Portobello propose dès 23 heures un réveillon ultra-festif avec les plus gros tubes des quatre dernières décennies. Pour l'occasion, DJ Lead Meskiv propose Child Of 70's, 80's, 90's et 2000's.

Pratique. Lundi 31 décembre 2018. French Café : 20€, Café Mancel : 120€ repas + spectacle, Portobello : 7 à 15€.