L'Agenda en Normandie : mardi 29 décembre

MANCHE

Jeudi, un réveillon africain est proposé par l'Association d'Aide aux Enfants Scolarisés du Togo. Au programme : un repas typiquement africain et de nombreuses animations. Convivialité assurée pour terminer l'année avec de la musique des années 80, valse, tango et musiques du monde. C'est ce jeudi à Saint-Lô à la salle des fêtes Allende à partir de 19h30. C'est 27€ pour les adultes et c'est 13€ pour les enfants de moins de 13 ans.

Que vous la célébriez le 6 janvier, sa date officielle, ou le 3 janvier, premier dimanche de l'année, l'Epiphanie est l'occasion immanquable pour les gourmands de déguster la galette des rois. Plusieurs recettes sont proposées, la traditionnelle à la frangipane mais aussi au chocolat ou encore à la pomme. Vous en trouverez de toutes les sortes chez vos Boulangers-Pâtissiers près de chez vous. Rendez-vous dimanche pour déguster la galette des rois.

CALVADOS

Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film "Joy" avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert de Niro. Inspiré d'une histoire vraie, Joy décrit le fascinant et émouvant parcours d'une femme farouchement déterminée à réussir, en dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d'un milliard de dollars. C'est ce mardi soir à 19h40 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Mercredi, un atelier cartes de voeux pour enfants est organisé à Ouistreham. Vos enfants peuvent y participer à partir de 5 ans. Rendez-vous, ce mercredi, de 15h à 17h. C'est 16€ par enfant. Inscriptions et renseignements auprès de l'Office de Tourisme de Ouistreham Riva-Bella.

ORNE

Si vous êtes en vacances, profitez-en pour aller nager au Centre Aquatique Alencéa à Alençon. Pour pourrez y découvrir l'Exp'eau, une exposition sur le cycle de l'eau, son utilisation mais aussi le lab'eau pour faire des petites expériences sur le thème de l'eau. C'est jusqu'à demain. Plus d'infos ICI