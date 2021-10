L'Agenda en Normandie : vendredi 25 décembre

MANCHE

Profitez encore des animations de Noël à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il y a notamment une patinoire à la salle des fêtes, les rues sont illuminées, il y a une exposition «Germaine Bouret et les jouets anciens» à la Verrière mais également des chalets de Noël devant l'Office de Tourisme. Retrouvez plus d'infos ICI



Dimanche et lundi, se tient le 19ème Meeting du Bout de l'An Arena, organisé par le Club Nautique Pays de Saint-Lô. Le show de natation promet une belle édition avec la participation de clubs français mais également étrangers. Une délégation islandaise et plusieurs clubs belges seront parmi les nombreux nageurs talentueux.

CALVADOS

A Caen, vous avez jusqu'au 10 janvier pour profiter de la grande roue installée sur la place de l'Hôtel de Ville. Du haut de ses 40m vous allez pouvoir découvrir Caen grâce à un panorama magique et unique de la ville illuminée. Les enfants de moins de 10 ans doivent être impérativement accompagnés d'un adulte. Profitez-en ce jeudi et ce vendredi de 11h à 00h et dimanche de 11h à 22h. C'est 4€ pour les adultes et 3€ pour les enfants de moins de 12 ans.

A Vire, jusqu'au 10 janvier également, le manège de chevaux de bois "La Belle époque" est installé comme chaque année. Il se trouve cette fois devant la Mairie. Vous y trouvez également des gourmandises sucrées comme des gaufres, des crêpes ou encore des churros.

Depuis le début du mois et pendant toutes les vacances, vous avez rendez-vous au cinéma Lux à Caen pour le festival "Enfant des cinés". Outre les films jeunesse programmés, il y a des séances spéciales appelées Ciné-concert. Toutes les informations sont à retrouver ICI



ORNE

Jusqu'au 2 janvier, à Vimoutiers, l'ACAI, l'association des commerçants, vous propose de gagner de nombreux lots grâce à l'opération "Commerces en fête". Des tickets à remplir sont disponibles chez les commerçants participants pour tenter votre chance au tirage au sort. Un séjour au soleil, 2000€ en bons d'achats et de nombreux autres lots sont à remporter. Tirage au sort le mardi 5 janvier à 19h à la Mairie.

Dimanche, et comme chaque dernier dimanche du mois, le manoir de Courboyer à Nocé se visite gratuitement. Vous pouvez ainsi découvrir la magie de ce lieu, ses richesses architecturales et les expositions en cours. Rendez-vous ce dimanche pour visiter le manoir de 10h30 à 17h30.