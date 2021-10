L'Agenda en Normandie : jeudi 24 décembre

MANCHE

A l'occasion des fêtes de fin d'année, de nombreuses animations sont organisées dans le centre-ville de Saint-Lô. Ce samedi, plus de 500 ballons colorés seront envoyés dans les airs depuis la rue Piétonne. Vous pouvez toujours profiter du manège à sensations, du simulateur de vol ou encore des luges de Noël sur la place du Général de Gaulle. Et n'oubliez pas de faire vos achats chez vos commerçants saint-lois pour pouvoir participer à la tombola et ansi remporter de nombreux cadeaux. Plus d'infos ICI



Le collectif des soirées Twin boucle la fin de la 35ème année ce samedi avec un retour aux sources. Le rendez-vous est fixé à partir de 21h30, retrouvez les infos complémentaires sur la page Facebook des Twin et ICI



Dimanche, un bain de Noël est organisé à Donville-les-Bains. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous à partir de 11h au Poste de Secours. C'est gratuit. Et jusq'au 30 décembre, profitez d'animations à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il y a notamment une mini-ferme, un manège poneys, et un marché de Noël. Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme.

CALVADOS

A Caen, vous avez jusqu'au 3 janvier pour profitez des 458m² de patinoire en plein air. Les patins sont prêter gratuitement mais pensez à amener vos gants, ils sont obligatoires pour votre sécurité. Un espace est réservé aux enfants à partir de 3 ans. Rendez-vous ce jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et ce vendredi de 14h à 19h. C'est gratuit.

Dimanche, il y a un match de hockey. Les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Toulouse sur la patinoire de Caen la Mer pour le compte de la 17ème journée de Ligue Magnus. Coup d'envoi de la rencontre à 18h40.

ORNE

Jusqu'au 3 janvier, profitez de la patinoire installée sous la coupole de la Halle au Blé à Alençon. Amusez-vous en famille à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. C'est ouvert tous les jours de 14h à 19h, elle sera uniquement fermée ce vendredi 25 décembre et le vendredi 31 janvier.

Samedi, à Bellême, des animations de Noël sont prévues. Au programme, un concert gospel à l'Eglise, une piste de luge, rue de la Croix Blanche, des balades en calèche au départ de la place de la République. Et toujours les vitrines animées dans les commerces et des attractions foraines, sur Les Promenades.