L'Agenda en Normandie : mercredi 23 décembre

MANCHE

Jusqu'au 2 janvier, le centre commercial des Eléis à Cherbourg-Octeville organise un marché des créateurs. L'occasion de dénicher des cadeaux de Noël originaux et made in Normandie. Venez rendre visite aux artisans et découvrez les créations : marque-page, bijoux, jeux en bois, accessoires mais aussi des sacs à main. Il y en a pour tous les goûts.

Vendredi, entre 9h et 12h, passez vos messages en direct sur Tendance Ouest. Vous souhaitez remercier le Père-Noël ou tout simplement adresser une pensée à vos proches, envoyez vos messages, dès maintenant, par SMS avec le code DEDI suivi de votre message au 7 11 12.

Dimanche, se tient le Cyclo-Cross de Coutances. C'est une épreuve du Championnat de la Manche 2016 organisé par l'Avant-Garde Orval-Coutances. Plusieurs catégories seront représentées. Pour y assister, rendez-vous ce dimanche à partir de 10h sur le parking de Cycles and Co à Coutances. Et suivez la course en live sur écran géant.

CALVADOS

A Caen, dans une ambiance familiale et festive, près de soixante chalets vous accueillent chaque jour autour d'une gourmandise ou d'une boisson pour dénicher un bijou, un vêtement ou un objet déco. Jusqu'à dimanche, profitez encore du marché de Noël installé dans les rues de Caen. Vous y croiserez le Père-Noël en promenade sur le marché ou dans son chalet.

ORNE

Noël à Mortagne-au-Perche. Ce jeudi, un marché couvert sera ouvert toute la matinée et à 16h arrivée du Père-Noël. Et tout au long de la journée vous pourrez profiter de la vente de marrons, de vin chaud à consommer avec modération et de crêpes. Vous pourrez également faire une promenade en calèche.