L'Agenda en Normandie : mardi 22 décembre

MANCHE

Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film "Le grand partage" avec Karin Viard, Didier Bourdon ou encore Josiane Balasko. Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-Octeville.

Jusqu'à mercredi, à Granville, un marché de Noël est installé sur le Cours Jonville et dans la rue St Sauveur. Il y a un marché bio aujourd'hui mais également de la vente de vin chaud, à consommer avec modération, et de marrons chauds. Rendez-vous de 14h à 19h aujourd'hui et demain pour en profiter. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film "The big short : le casse du siècle" avec Christian Bale, Ryan Gosling ou encore Brad Pitt. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. C'est ce mardi soir à 19h30 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

A partir de mercredi et jusqu'au 31 décembre, la maxi-version des RécréDays arrive à Caen. C'est un parc de loisirs couvert et temporaire. Plus de 40 activités seront disponibles : grand saut, accrobranches, parcours sportifs ou encore des toboggans. Rendez-vous au parc des expositions de Caen pour en profiter. C'est 8€ pour les enfants jusqu'à 16 ans et c'est 4€ pour les adultes. Plus d'infos ICI

ORNE

Pour ce début de vacances, jusqu'à mercredi, petits et grands peuvent profiter d'une structure gonflable géante dans le bassin sportif du Centre Aquatique Alencéa d'Alençon. La piscine est ouverte de 10h à 13h45 et de 15h à 19h. Plus d'infos ICI

Noël à Mortagne-au-Perche. Ce jeudi, un marché couvert sera ouvert toute la matinée et à 16h arrivée du Père-Noël. Et tout au long de la journée vous pourrez profiter de la vente de marrons, de vin chaud à consommer avec modération et de crêpes. Vous pourrez également faire une promenade en calèche.