Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 19 et 20 décembre

MANCHE

Tout ce week-end, la mairie de Siouville-Hague organise un marché de Noël. Au programme : artisanat, vente directe d'huîtres et bien d'autres produits pour les fêtes à découvrir sur place. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 14h à 19h à la salle du temple.

Les communes du Rozel, de Pierreville, de Surtainville et de Saint-Germain-le-Gaillard avec leurs associations organisent un marché de Noël. C'est ce samedi de 14h à 22h et ce dimanche de 10h à 18h à la salle des fêtes de Saint-Germain-le-Gaillard. 40 exposants seront présents et notamment des métiers de bouche et divers artisans.

Tout ce week-end, des animations sont proposées à Saint-Lô. Samedi, Mickey et Minnie danseront dans la rue piétonne et les enfants pourront se faire maquiller aux couleurs de Noël. Dimanche, la Batucada vous entraînera dans les rues et un spectacle de marionnettes "Félix et Croquette" sera également proposé. A noter également la présence du Père-Noël. Plus d'infos ICI



Tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Villedieu-les-Poêles. Artisanat, gastronomie, décorations de Noël, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour décorer votre table ou pour des idées cadeau de dernière minute. Plus d'infos ICI

L'association du centre commercial de Pont Marais organise, ce samedi, entre 15h30 et 17h une animation gratuite. Le Père-Noël partira de la mairie de Tourlaville en calèche et ira jusqu'au centre commercial. Il distribuera des bonbons. Une boîte aux lettres est à disposition du Père-Noël.

Samedi, c'est le Grand Prix de Noël sur le Circuit de la Manche Karting de Lessay. Des équipes de 2 à 5 pilotes vont s'affronter et des lots seront à remporter. Pour y assister, rendez-vous sur le circuit à partir de 16h. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

Samedi et dimanche, le grand cirque de Noël, Alice au Pays du Père-Noël s'installe au Zénith de Caen. Alice, bravant tous les interdits de la reine, décide d'aller elle-même porter sa lettre au Père Noël avant qu'il ne commence sa tournée. C'est complet le samedi mais il reste des places pour les représentations du dimanche à 10h30 et 17h30. L'entrée est à 24€ et c'est 15€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Samedi, dès 16h45, suivez la rencontre de Ligue 1 entre le SM Caen et le Paris Saint-Germain. Le PSG actuel leader du championnat se déplace en terre normande pour affronter les Malherbistes sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Vivez ce match en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Samedi, assistez au concert du groupe Balthazar au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. L'entrée est à 25€ sur place, c'est 22€ en prévente et c'est 18€ si vous êtes abonnés. La programmation complète du BBC est à retrouver ICI

Le traditionnel Marché de Noël d'Isigny-sur-Mer se déroule sur une seule journée et c'est ce dimanche. Lors de cette édition 2015, vous retrouverez une trentaine de stands tenus par des professionnels, des associations ou même des particuliers. Il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer ce dimanche de 9h à 19h30 pour vous mettre dans l'ambiance de Noël.

ORNE

A Alençon, c'est la 5ème édition du Festival Electro Léo. Ambiance futuriste cette année et toujours de nombreuses pointures de la scène électronique normande et mondiale qui viennent se produire dans la capitale ornaise. Plus d'infos ICI



L'ACAI, l'Union Commerciale de Vimoutiers, organise des animations et notamment un marché de Noël ce dimanche. Vous y trouverez des produits du terroir mais également des idées de cadeaux pour les fêtes. Toutes les infos ICI