L'Agenda en Normandie : vendredi 18 décembre

MANCHE

Tout ce week-end, la mairie de Siouville-Hague organise un marché de Noël. Au programme : artisanat, vente directe d'huîtres et bien d'autres produits pour les fêtes à découvrir sur place. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 14h à 19h à la salle du temple.

Les communes du Rozel, de Pierreville, de Surtainville et de Saint-Germain-le-Gaillard avec leurs associations organisent un marché de Noël. C'est ce samedi de 14h à 22h et ce dimanche de 10h à 18h à la salle des fêtes de Saint-Germain-le-Gaillard. 40 exposants seront présents et notamment des métiers de bouche et divers artisans.

CALVADOS

Vendredi soir, le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit le Centre Fédéral en Nationale 1 Masculine. Coup d'envoi de la rencontre à 20h au Palais des Sports de Caen. Suivez l'actualité du CBC et retrouvez le calendrier des rencontres ICI



Samedi, dès 16h45, suivez la rencontre de Ligue 1 entre le SM Caen et le Paris Saint-Germain. Le PSG actuel leader du championnat se déplace en terre normande pour affronter les Malherbistes sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Vivez ce match en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

ORNE

A Alençon, le Festival Electro Léo revient pour sa 5ème édition. Ambiance futuriste cette année et toujours de nombreuses pointures de la scène électronique normande et mondiale qui viennent se produire dans la capitale ornaise. Ce vendredi, rendez-vous dans le quartier Saint Léonard de 18h à 1h du matin pour une kermesse musicale ouverte à tous. Puis la soirée se poursuivra au parc exposition Anova de 00h à 6h. Plus d'infos ICI



L'Union Commercial de La Ferté Macé organise les festivités de Noël dans la commune avec le traditionnel marché de Noël et de nombreuses animations. Un jeu concours est également organisé chez de nombreux commerçant de la Ferté Macé.