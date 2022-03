Madrid (AFP). Espagne: les rêves des toreros en herbe dans un pays de plus en plus anti-corrida

Tous les jours, le jeune Angel Tellez parcourt 70 kilomètres pour se rendre à l'école de tauromachie de Madrid, où il poursuit son rêve de devenir une star de cette tradition que les défenseurs des animaux veulent abolir. "Mon modèle, c'est José Tomas", dit cet adolescent de 17 ans à l'AFP, avant de saisir sa muleta rouge (tissu monté sur un baton en bois) pour exécuter quelques passes dans la plus ancienne des 52 écoles taurines espagnoles, où il se rend depuis Tolède. "Depuis toujours je vis chez moi dans l'univers de la tauromachie, j'ai un oncle qui est +banderillero+ (celui qui place les banderilles), c'est lui qui m'a encouragé à entrer dans cette école", dit-il. Comme ses quelque 40 camarades dont deux filles, Tellez est élève de l'école Marcial Lalanda, ouverte depuis 1976 au coeur de la Casa de Campo, grand bois et "poumon vert" de la capitale espagnole. Dans le site de "La Venta del Batan", où l'on exhibait les bêtes destinées à la Feria de San Isidro de Madrid, ces jeunes passent plus de 20 heures par semaine à manier la cape et la muleta, et à suivre des cours d'histoire de la tauromachie, d'anatomie des taureaux ou d'éducation physique, entre autres. Certains sont venus du Mexique ou de Colombie "pour cette formation de toreros", explique l'un des professeurs, l'ancien matador Rafael de Julia, qui observe quelques-uns de ses élèves en train de charger, cornes factices en avant, leurs camarades. - Stars de la tauromachie - Les apprentis toréros s'exercent avec de vraies bêtes au cours des "tentaderos (les épreuves de sélection des vaches et des taureaux reproducteurs, NDLR) où les éleveurs testent le courage de leurs taurillons", explique Rafael de Julia. Tous espèrent être repérés par un recruteur qui, impressionné par leur talent, les aiderait à lancer leur carrière. "Ils veulent devenir des stars de la tauromachie", mais "sur cent, un seul s'illustre, et même celui-là ne sera pas le meilleur", tempère l'ancien matador José Luis Bote, l'un des trois directeurs de l'école qui a connu ses heures de gloire au milieu des années 1990 avec 200 élèves. Très peu deviendront cependant "matador", la vedette qui met à mort le taureau dans l'arène. En 2014, sur 10.194 professionnels taurins, seuls 801 matadors étaient recensés, selon des données officielles. Encore moins réussissent à devenir des stars de la corrida, une tradition de plus en plus critiquée, notamment par les défenseurs de la cause animale. Alors que les militants anti-corrida estiment qu'elle relève de la torture, ses partisans défendent cet "art" et affirment que les taureaux de combat existent précisément pour la corrida. "La fin de la corrida signifierait l'extinction d'une race animale créée par l'Homme pour le combat" à travers une sélection sur des générations, affirmait le matador Julian Lopez "El Juli", ancien élève de l'école madrilène. - Taureaux et politique - El Juli critique également la politisation de la tauromachie, alors que plusieurs mairies et régions gouvernées par la gauche ont pris des mesures anti-corrida. La mairie de Madrid, gouvernée depuis mai par une coalition de partis de gauche et d'écologistes, a décidé de supprimer la subvention de 60.000 euros que recevait l'école, dépendant d'une entreprise publique municipale. Elle a ainsi semé le doute sur l'avenir de cette école défendue par le monde du spectacle taurin. "Nous considérons que les budgets municipaux ne doivent pas cautionner ces pratiques" de maltraitance animale, explique à l'AFP Celia Maier, adjointe à la Culture à la mairie de Madrid. La Catalogne (nord-est de l'Espagne) a interdit en 2012 les corridas, la mairie de La Corogne (Galice, nord-ouest), gouvernée par une coalition de gauche, a suspendu la feria de la ville et l'île de Majorque (archipel des Baléares) s'est déclarée "anti-taurine". "Seulement 8% des Espagnols déclarent aller aux arènes", souligne Silvia Barquero, présidente du parti contre la maltraitance animale, Pacma, favorable à l'interdiction des spectacles taurins. Selon les dernières données disponibles, 1.868 spectacles taurins ont été organisés en Espagne en 2014. Ils ont attiré six millions de spectateurs, dans un pays de 47 millions d'habitants, selon l'Association nationale des organisateurs de spectacles taurins (Anoet), qui affirme que les "toros" rapportent annuellement 3,5 milliards d'euros. Les partisans de la tauromachie estiment que ces chiffres prouvent que la baisse de fréquentation des arènes est davantage liée à la crise économique qu'à une désaffection du public. "Certaines arènes sont plus fréquentées, d'autres moins", mais "la relève est assurée", conclut Rafael de Julia en regardant ses élèves.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire