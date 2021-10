Madrid (AFP). En cultivant sa différence, la Catalogne a semé l'indépendantisme

En promouvant systématiquement sa langue, sa culture populaire et une certaine éthique du travail, la Catalogne a cultivé sa différence avec le reste de l'Espagne depuis les années 1980 et nourri un sentiment national qui a tourné à l'indépendantisme. La crise économique de 2008 qui a fait de cette riche région du nord-est de l'Espagne une des plus endettées du pays (31,2% de son PIB), et le refus du Tribunal Constitutionnel en 2010 de reconnaître une "nation" catalane, sont généralement considérés comme les déclencheurs de la montée de l'indépendantisme. Mais le "catalanisme", apparu comme d'autres nationalismes européens à la fin du XIXe siècle, et qui portera dimanche des centaines de milliers de personnes à se prononcer pour une séparation de l'Espagne, a été encouragé après la fin de la dictature franquiste en 1975 par des dirigeants régionaux décidés à construire un modèle de société, soulignent les experts. "On voulait éviter que l'immigration massive de travailleurs venus du sud de l'Espagne dans les années 1960 et 70 divise la société catalane en deux blocs, fondés sur la langue ou l'identité régionale", explique Ferran Requejo, politologue de l'université Pompeu Fabra. Interdite dans la vie publique sous le franquisme, mais parlée au sein des familles, la langue catalane a été promue par les dirigeants régionaux qui l'ont imposée dans la justice, l'économie, la science, le rock ou le cinéma. La télévision catalane créée en 1983 par le premier des neuf gouvernements dirigés par le parti nationaliste conservateur CiU, avec des chaînes dédiées au sport, à la culture, l'information ou l'enfance, a aussi contribué à faire passer un message politique, estime Gabriel Colomé, professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone. "Les programmes pour les enfants sont une façon de les socialiser dans une culture; si de plus on peut les former politiquement, c'est encore mieux", dit-il avec ironie. Mais cette politique s'est retournée contre eux, car "au lieu d'en faire des électeurs du CiU, ils sont passés à l'ERC", la Gauche républicaine catalane, aujourd'hui en tête des intentions de vote, qui pousse l'actuel exécutif vers l'indépendantisme qu'elle défend. "La population a été soumise à un endoctrinement d'une redoutable efficacité, quand on en voit le résultat", dénonce l'auteur catalan Albert Boadella, très critique envers les gouvernements nationalistes successifs en Catalogne. - L'idée de nation - "La génération indépendantiste actuelle a grandi sous la démocratie et est imprégnée de cette idée de nation", affirme Colomé. La langue que ses parents n'avaient pas appris à lire ni écrire a été introduite progressivement dans les salles de classe à la fin des années 1970, et aujourd'hui, tout, sauf la langue espagnole, est enseigné en catalan. L'histoire aussi a été réécrite. Le royaume d'Aragon, qui s'est uni à la Castille au XVe siècle pour former l'embryon de l'Espagne moderne, était un fait "le royaume catalan-aragonais, dont la capitale était Barcelone et le centre de gravité, pour ainsi dire, en Catalogne", selon Requejo. "L'histoire enseignée dans les écoles espagnoles est beaucoup plus unitaire. Mais la thèse historique traditionnelle d'une Espagne unie depuis les rois catholiques est fausse, c'est une reconstruction", soutient-il. Simultanément, des slogans des campagnes institutionnelles du gouvernement catalan proclamaient "nous sommes six millions", renforçant l'idée que "tous ceux qui vivent et travaillent en Catalogne sont catalans, quelle que soit leur origine", poursuit Colomé. Et, jouant sur la fierté de la puissance industrielle et commerciale de la région dans une Espagne moquée comme le pays "de la fête et de la sieste", ils répétaient "le travail bien fait n'a pas de frontières, le travail mal fait n'a pas d'avenir". Des centres culturels se sont multipliés, où beaucoup de Catalans ont appris à danser la sardane traditionnelle, avançant à l'unisson en se tenant par la main. Dans d'autres, ils ont appris à former des "castells", les tours humaines où des gymnastes se hissent à plusieurs mètres de haut en montant sur les épaules d'une base solide d'hommes et de femmes. Sans doute en raison de leur symbolisme fort, ces deux traditions, l'une propre au nord et l'autre au sud de la Catalogne, ont été encouragées par les institutions "dans un esprit national qui ne correspondait pas jusque là à la réalité", souligne Colomé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire