L'Agenda en Normandie : mardi 15 décembre

MANCHE

Mercredi, c'est la sortie événement du nouveau "Star Wars" au cinéma. Dans une galaxie très lointaine, un nouvel épisode de la saga 30 ans après les événements du "Retour du Jedi". C'est ce mercredi dans tous les cinémas de la région. Plusieurs séances seront proposées. Rendez-vous donc dans les cinémas près de chez vous.

Tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Villedieu-les-Poêles. Artisanat, gastronomie, décorations de Noël, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour décorer votre table ou pour des idées cadeau de dernière minute. Plus d'infos ICI



CALVADOS

L'Open de tennis de Caen se tient en ce moment au Zénith. Jusqu'à mercredi, retrouvez l'élite du tennis français et mondial. Pour l'occasion, Jo-Wilfried Tsonga, 10ème mondial, est présent. Pour un tarif de 6€, venez vibrer au son de la balle jaune. Des animations sont prévues et des cadeaux sont à gagner. Plus d'infos ICI

Organisé depuis 13 ans par la Commission Animations, le traditionnel Marché de Noël d'Isigny-sur-Mer se déroule sur une seule journée et c'est ce dimanche. Lors de cette édition 2015, vous retrouverez une trentaine de stands tenus par des professionnels, des associations ou même des particuliers. Il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer ce dimanche de 9h à 19h30 pour vous mettre dans l'ambiance de Noël.

ORNE

Vendredi, un marché de Noël est organisé à Mamers. Stands, chalets, animations de clowns, cracheurs de feu et l'arrivée du Père-Noël sont prévus. C'est ce vendredi de 10h à 21h sous les Halles et sur la place Carnot.