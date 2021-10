Découvrez la programmation du TENDANCE LIVE 2011

ANNE FLORE



Cette jeune chanteuse normande aux accents espagnoles a déjà assuré les premières parties de Rose ou encore de Coeur de Pirate en Basse-Normandie.

Anne-Flore dévoilera en live les titres de son premier album « Mélangés ».





MICKAEL PIQUEREY



C'est en avril dernier que Tendance Ouest a repéré Mickaël Piquerey sur M6 lors des castings de X-Factor. Mickaël est originaire d'Equeurdreville, dans le nord-Cotentin. Il est actuellement étudiant à Rennes.

Mickaël chante des reprises allant de David Bowie à RadioHead, le jury de X-Factor ne l'a pas retenu, de notre côté, nous lui avons donné un grand OUI !



LE GROUPE GAGNANT DE L'e-Tremplin TENDANCE OUEST

LES DECALES DU BOCAGE





GILLES LUKA



Lorsqu'il chante, on reconnaît tout de suite sa voix, car Gilles Luka est la voix la plus célèbre de la dance en France. Il est derrière les groupes comme Galleon ou Ocean Drive, mais c'est aussi un excellent songwriter puisqu'il est derrière certains titres de Nâdyia ou encore Murray Head.

Sur la scène du Tendance Live, Gilles Luka vous fera découvrir son univers pop / dance.





MATHIEU BOUTHIER



Il fait partie de la nouvelle génération des Dj stars de la scène française, Mathieu Bouthier est originaire de l'Est de la France mais c'est à Rennes qu'il débute sa carrière en 1999, depuis il mixe toujours dans les plus grands clubs de France et à l'étranger et son dernier titre « Before you go » est chanté par un certain Gilles Luka !





OLDELAF



Plus de 10 ans de carrière pour ce trublion, aux côtés de Monsieur D ou des Fatals Picards. Il chante l'amour, les chiens dangereux et se moque gentiment de la société.

Il dit qu'en général il fait de la musique « qui fait rire, taper du pied, des mains voire dans les coudes du voisin pour les moins habiles ». En 2011 Oldelaf sort un nouvel album, dont les normands auront la primeur pour le premier jour de l'été.





YCARE



Cet ancien candidat de la Nouvelle Star 2008 a prouvé depuis 3 ans qu'il a toute sa place au coeur de la scène française. Ycare a tout: le talent, le style, l'humour, l'humilité et les plus grands producteurs et tourneurs lui font confiance. Après un premier album « Au bord du monde » en 2009, le franco-sénégalais revient en juin prochain avec l'album « Lumière Noire » porté par le single « Lap Dance ». Ycare nous fera l'honneur d'être présent avec ses musiciens puisque le Tendance Live est inscrit comme l'une des dates majeures de sa tournée.





COCK ROBIN



C'est une première pour le Tendance Live, un groupe américain sur la plus grande scène de la Fête de la Musique en Basse-Normandie !

Cock Robin c'est un groupe mythique depuis plus de 25 ans, un mélange des styles et des voix entre Anna LaCazio et Peter Kingsburry, le groupe est en tournée en France en ce moment (16 mai à l'Olympia) et jusqu'à la fin de l'année pour plus d'une soixantaine de dates.

Venez chanter sur leurs succès comme « When your heart is weak », « The promise you made », « Just around the corner »







