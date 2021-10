cherbourg. BB Brunes, Arcadian... La programmation complète du Tendance Live à Cherbourg !

C'est inédit. Vendredi 29 septembre 2017, la ville de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) accueille une nouvelle édition du Tendance Live, en plein air. Une marque de fabrication de la première radio indépendante de Normandie, Tendance Ouest.

Le concert investira la place de Gaulle dès 20h avec au programme de cette grande soirée de fête : BB Brunes, Arcadian, Marina Kaye, Nazim, June the girl, Ycare, Charles Like the Prince, Arthur Revé, Huko, Teejay et Dissident. Et l'événement est entièrement gratuit !

Que du bon !

Le groupe de pop-rock BB Brunes signe son grand retour à l'occasion de cette nouvelle édition du Tendance Live. Son nouvel album "Puzzle" sort dans 48 heures, vendredi 1er septembre 2017.

Le trio Arcadian complète le haut de l'affiche et interprétera son dernier titre "Ton Combat", composé d'une belle dose d'optimiste et d'un sacré concentré de bonne humeur.

Marina Kaye, lauréate de l'émission La France a un incroyable talent en 2011, June the girl, dont le titre Emotional a envahi les ondes cet été et Charles Like the Prince, chanteur au costume tapisserie légendaire, ont aussi accepté l'invitation de Tendance Ouest à Cherbourg. Tout comme Nazim dont le tube Pourquoi veux-tu que je danse ? cartonne.

Arthur Revé, auteur-compositeur interprète, les DJ du trio Huko, la Cherbourgeoise Teejay, lauréate du tremplin du festival Papillons de nuit cette année, et Dissident, reconnu pour ses reprises de grands classiques de rock, seront aussi de la partie tout comme un habitué des Tendance Live, que le public ne manquera pas d'accueillir comme il se doit : Ycare, dont le titre Lap Dance continue de sublimer nos oreilles. La chanteur doit d'ailleurs sortir un nouveau single le mois prochain.

En Normandie, le Tendance Live est un événement qui rassemble les foules à chaque édition. Pour mémoire en 2017 : le 14 juillet au Havre (Seine-Maritime), le 24 juin à Granville (Manche), le 17 mars et le 14 juin à Montivilliers (Seine-Maritime), le 3 mars à Caen (Calvados) ou encore le samedi 28 janvier à Alençon (Orne).

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit.