Granville. Tendance Live à Granville : les cinq choses à savoir

À Granville (Manche), samedi 24 juin 2017, la Normandie a rendez-vous avec la musique à l'occasion d'une nouvelle édition du Tendance Live. Avant de vous y rendre, ce que vous devez savoir :

• C'est gratuit



C'est un événement qui attire tous les ans des dizaines de milliers de personnes. Et il est entièrement gratuit ! Nul besoin de retirer un ticket, de réserver sa place... C'est en plein air et pour tous.

• Une programmation de haut vol



Plus d'une douzaine d'artistes, en une seule soirée... La première radio indépendante de Normandie offre à son public une programmation aux petits oignons : Ayo, Mat Bastard, Da Silva, Gauvains Sers, Elephanz, Élisa Tovati, Hein Cooper, Eugénie, Nassi, Daisy et Tess. De la nouveauté, de l'éclectisme, des personnalités... De quoi se régaler. Pour réviser, c'est par ici.

• Une ambiance festive et familiale



Des bouts d'chou et leurs parents, des adolescents, des toujours jeunes, des pas encore vieux... A Granville, tout le monde partage un seul et même objectif : passer une belle soirée, pour fêter la musique et l'arrivée de l'été. La Ville met par ailleurs en place un stand "prévention" (alcool, risques auditifs, conduites à risques ...) en amont de la soirée de 11h à 18h, à proximité du site de concert.

• Il va faire beau



Mais oui ! Même si les records de chaleur de ces derniers jours semblent bel et bien derrière nous, samedi 24 juin 2017, le ciel sera clément. Météo France annonce certes un temps nuageux sur la Monaco du Nord mais une température ressentie pouvant atteindre les 24°. Ni trop chaud, ni trop froid. Bref, l'idéal.

• C'est notre anniversaire !



Cette année, Tendance Ouest fête son 35e anniversaire. Comme tous les ans, plutôt que de souffler des bougies, la première radio indépendante de Normandie fait tirer un feu d'artifice sur la mer. Juste... magique.

Pratique. Samedi 24 juin 2017 à Granville (Manche), à partir de 19h place fontaine Bedeau.

