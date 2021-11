Cherbourg. C'était il y a un mois, le Tendance Live à Cherbourg : revivez le concert en vidéo

Le théâtre à l'italienne, la fontaine Mouchel, la place de Gaulle, et au milieu : la scène du Tendance Live. Le décor idéal pour un Tendance Live réussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). C'était il y a un mois, le 29 septembre 2017. La Cherbourgeoise Céline Héranval signe une vidéo inédite du concert gratuit, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Outre les artistes, elle a souhaité filmé l'événement de l'intérieur : on y découvre donc les images de la rencontre entre Arcadian et des fans, de l'émission spéciale réalisée par l'équipe de Tendance Ouest, etc.

La vidéo réalisée par Céline Héranval pour Cherbourg-en-Cotentin :

Pour revivre le Tendance Live à Cherbourg, retrouvez notre replay ici.

