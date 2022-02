Marché de Noël ce dimanche à Saint James

Toute la journée, rendez-vous à l'espace Le Conquérant pour découvrir des exposants qui vou présenteront des produits du terroir, de l'artisanat d'art, des bijoux, de la décoration etc.

Le père Noël sera présent et des ateliers déco seront proposés aux enfants. Il y aura aussi des animations dansantes: danse latine et rock acrobatique à 15h et 17h et cabaret Fantasy à 18h. Il y aura aussi des balades en calèche ou en tacots.

Rendez-vous dimanche 13 décembre de 10h à 18h. C'est gratuit.

Ecoutez Linda Houdusse, maire-adjointe à la mairie, nous présenter le marché:





