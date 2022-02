Paris (AFP). Régionales: Cosse (EELV) appelle à la fusion des listes de gauche et des écologistes au second tour 

La secrétaire nationale d'Europe-Ecologie-Les-Verts et tête de liste Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV) aux régionales en Ile-de-France, Emmanuelle Cosse, a appelé dimanche à la fusion des listes de gauche et des écologistes au second tour des élections régionales. Après avoir regretté que son parti n'ait pas eu des "scores plus hauts", Emmanuelle Cosse a déclaré à France 2: "Ce que nous pouvons faire, c'est travailler à la fusion des listes de gauche et des écologistes au second tour", afin d'"avoir des régions demain qui soient dirigées par cette majorité-là". S'adressant à Wallerand de Saint-Just, tête de liste Front national en Ile-de-France, elle lui a lancé: "je suis très contre vous, je suis très contre ce que vous proposez au Front national", et "j'appelle tous les gens à voter". Estimant qu'il y avait eu un "certain nombre d'avertissements" lors des derniers rendez-vous électoraux, l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot a déclaré sur la même chaîne, que dimanche, "ce n'est plus un avertissement c'est une punition". La députée EELV de Paris a appelé à un "sursaut" au niveau national, "il faut un rassemblement de la gauche et des écologistes".

