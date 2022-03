Hénin-Beaumont (France) (AFP). Nord-Picardie: la défaite du FN accueillie dans le silence, Bertrand acclamé dans son fief

Les quelque 300 sympathisants du Front national réunis au QG d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), ont accueilli d'abord dans un silence de cathédrale l'annonce des résultats donnant Xavier Bertrand (LR) large vainqueur, tandis que celui-ci était acclamé dans son fief de Saint-Quentin. "On ne s'y attendait pas, on pensait que cette fois-ci les Français avaient compris que l'alternance se ferait par Marine Le Pen. Nous sommes très déçus, on espère transformer l'essai à la présidentielle, Marine Le Pen est seule contre tous", a déclaré Valéry, 44 ans, militant FN depuis 2007. Vers 19H30, les cadres du FN, qui ont mis plus de temps à arriver que lors du premier tour, tentaient de faire bonne figure malgré l'ampleur de la défaite. "On est face aux deux mastodontes qui ont gouverné la France. On devient la seule opposition dans ce pays car ils (LR et le PS) sont alliés, ils n'incarnent pas l'opposition", a estimé Sébastien Chenu, directeur de campagne de Marine Le Pen, devant la presse. "Il n'y a jamais de défaite chez nous, à chaque scrutin nous progressons et nous franchissons de nouveaux paliers d'élections en élections. Je n'ai aucune inquiétude, je sais qu'on y arrivera un jour ou l'autre", expliquait de son côté à des journalistes Steeve Briois, maire Front National d'Hénin-Beaumont. Vers 20H05, des huées nourries ont accompagné le discours de Xavier Bertrand retransmis sur deux grands écrans de télévision, criant "25% ! 25%", soit à peu près son score lors du premier tour. Le public a aussi lancé des "Marine! Marine!" à l'apparition de la patronne du FN. A Saint-Quentin dans l'Aisne, QG de Xavier Bertrand, 350 personnes ont acclamé leur champion à son arrivée à la tribune. Le nom du candidat Les Républicains a été scandé par de nombreux militants. "Ce soir ce n'est pas ma victoire, mais la victoire des gens du Nord-Pas-de-Calais/Picardie", a lancé Xavier Bertrand. "Je remercie aussi les électeurs de gauche qui ont clairement voté pour faire rempart", a-t-il ajouté, sous les applaudissements. "C'est un juste résultat, Xavier Bertrand a beaucoup travaillé", a témoigné Guy, 73 ans, auprès de l'AFP. "On a eu peur au premier tour parce que les résultats étaient mauvais, mais le désistement du socialiste nous a beaucoup aidés".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire