L'Agenda en Normandie : lundi 7 décembre

MANCHE

Mercredi, un ciné filou goûter est proposé au Cinémoviking de Saint-Lô. Assistez, avec vos enfants, à la projection du film d'animation "Neige et les arbres magiques". Un goûter sera offert par l'Ecume des Films à l'issue de la séance. L'entrée est à 5€ pour deux soit un enfant et un accompagnateur adulte. C'est ce mercredi à 15h.

Samedi, un marché de Noël est organisé à Quettreville-sur-Sienne. Pour vos cadeaux de fin d'année vous trouverez : bijoux, loisirs créatifs, pachworks, sculpteurs pierre bois et fer ou encore des confitures. Artisans et créateurs seront présents de 10h à 18h à la salle des fêtes.

CALVADOS

Ce lundi soir, assistez à l'avant-première du film "Comment c'est loin" avec Orelsan et Gringe. Après une dizaine d’années de non-productivité, les deux hommes ont du mal à écrire leur premier album de rap. À l’issue d’une séance houleuse avec leurs producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24h pour sortir une chanson digne de ce nom.C'est ce lundi soir à 20h15 au Cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

Vendredi, assistez au concert du groupe Lilly Wood and the Prick au Cargö à Caen. Révélé au grand public en 2010, le duo revient sur le devant de la scène avec de nouvelles compositions pop, folk et électro. C'est ce vendredi à 20h30 dans la grande salle du Cargö. L'entrée varie de 25€ à 31€.

ORNE

Depuis fin novembre et jusqu'au 13 décembre, c'est la quinzaine commerciale de Domfront pour Noël. De nombreux cadeaux sont à gagner. Il y aura aussi des animations dans les rues les week-end du 13 et du 19 décembre ainsi qu'une nocturne le vendredi 18 décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année à Domfront.

Jeudi, assistez au concert du groupe Lilly Wood and the Prick à la Luciole à Alençon. Révélé au grand public en 2010, le duo revient sur le devant de la scène avec de nouvelles compositions pop, folk et électro. C'est ce jeudi à 21h à la Luciole. L'entrée varie de 25€ à 30€.

Vendredi, c'est l'édition 2015 du "Labo Jazz" organisé par la MJC de Verneuil sur Avre. C'est le Jazz Manouche qui sera mis en avant avec la formation "Sacha et les Swingadjos". Rendez-vous, ce vendredi, à partir de 20h30 à la salle de concert le Silo. L'entrée varie de 5€ à 8€. Billetterie disponible ICI