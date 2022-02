Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 5 et 6 décembre

MANCHE

Tout ce week-end, l'association «Les Amis du Logis d'Equilly» organise la 3ème édition de son marché de Noël. Elle accueillera, au château, des exposants et recevra dans le grand salon, gourmets et mélomanes, qui pourront apprécier de savoureuses pâtisseries anglaises. Vin chaud et châtaignes grillées seront également proposés ainsi qu'une tombola spéciale Noël.

Tout ce week-end, se tient Maquettexpo, le salon du modèle réduit et de la maquette, à Cherbourg-Octeville. Cet événement accueille plus de 450 modélistes à travers des modèles réduits d'avions, de trains, d'autos, de bateaux mais aussi de maquettes. Rendez-vous, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h, dans la Grande Halle de la Cité de la Mer.

A Avranches, dans le cadre du Téléthon, un relais VTT est organisé, ce samedi. 8h de VTT par équipe de 4 coureurs minimum sur un parcours de 600 mètres. Inscription possible dés maintenant. Rendez-vous, ce samedi, de 14h à 22h, Place Littré à Avranches.

CALVADOS

Vendredi et samedi, nouvelle édition du salon de l'étudiant à Caen. Pour vous accompagner, Caen et l'agglomération Caen la mer vous accompagnent dans vos démarches de logement, transports, santé et loisirs. Retrouvez également des informations et des astuces pour profiter pleinement de Caen sous toutes ses facettes. Rendez-vous, ce vendredi et ce samedi, au parc des expositions de Caen. L'entrée est gratuite.

Tout ce week-end, la coquille Saint-Jacques est à l'honneur à Grandcamp-Maisy. Au programme : vente de coquilles, de poissons et de crustacés, concerts et animations diverses. De vieux gréements jetteront l'ancre pendant ces deux jours de fête. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h et c'est gratuit.

Ce samedi, vivez la 17ème journée de Ligue 1. Le SM Caen affronte Lille au Stade Michel d'Ornano. Dès 19h45, suivez le match, en direct et en intégralité, sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

ORNE

A partir de vendredi et tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Alençon. Au programme : animation musicale en fanfare, spectacle pyrotechnique, spectacle musical et déambulatoire et bien d'autres animations. Rendez-vous à Alençon, vendredi de 16h à 19h et samedi et dimanche de 10h à 19h, place de la Magdeleine et place du Plénitre.

Samedi, le Grand Cirque de Noël s'installe à Alençon, au Parc Anova. Trapéziste, lutins, magicienne et de nombreux animaux seront présents aux côté du Père Noël. Deux représentations sont proposées à 14h15 et 17h15. L'entrée est à 23,50€ pour les adultes et c'est 15€ pour les enfants de moins de 12 ans. Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays d'Alençon et dans les points de vente habituels.

Samedi, les Hurlements d'Léo chantent Mano Solo à la Luciole à Alençon. Vous pouvez assister au concert, il reste encore des places. Rendez-vous, rue de Bretagne, ce samedi à 21h. L'entrée est à 20€. Infos et réservations ICI