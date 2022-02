CINEMA Babysitting 2, mais pourquoi une suite ?

Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur la comédie française Babysitting 2.

Le 1er volet avait très bien marché au printemps 2014. Un film court mais intense où les situations improbables s’enchaînaient, avec un humour sympa. Une comédie déjantée qui avait apporté un peu de fraîcheur dans le cinéma français (voir la critique en cliquant ici).

Pourquoi ne pas s'être contenté de ce beau succès ? Tout comme moi, vous voyez 1001 raisons c'est sûr, mais il aurait quand même mieux valu s'arrêter là. Cette suite est tout simplement ratée.

Peut-être auraient-ils dû faire « Babysitting à la montagne » plutôt que « Babysitting au Brésil », en tout cas on ne rigole pas beaucoup devant ce film.

Les 20 premières minutes, qui posent l'histoire avant le début des problèmes, sont interminables. On refait le tour des personnages avec la fille vulgaire, le débile, le dragueur, le héros et la copine du héros, très bien mais faites nous rire ! C'est une comédie à la base, là j'ai eu l'impression de voir un « best-of » des blagues tellement vues et revues que même nos grands-parents devaient en avoir marre à leur époque.

Justement la grand-mère, c'est le personnage ajouté de ce film. Dans le 1 c'était un enfant, ici c'est une vieille dame très grossière. Ce sont les grossièretés et les insultes qu'elle envoie à tour de bras durant tout le film qui sont son ressort comique. A vous de voir si ça vous suffit pour rire. Pas pour moi malheureusement.

Côté réalisation, c'est toujours le système de la caméra sportive qu'on trimballe partout qui permet de retracer le parcours des personnages principaux. Côté casting, j'ai trouvé le même problème que dans le 1 : le jeu de certains acteurs, notamment Philippe Lacheau pour son rôle de Franck qui ne s'est pas trop amélioré depuis la dernière fois.

Babysitting 2 est le film en trop, inutile. Ce sont des blagues lourdes, des situations pas très drôles, le film qui veut en faire trop. Je vous conseille plutôt de regarder le 1er volet chez vous ou les very bad trip si vous souhaitez une comédie de ce genre car là c'est raté.