Cela nous arrive 15 minutes par jour en moyenne

On perd 15 minutes dans la journée à chercher quelque chose qu'on a perdu et dieu sait que c'est parfois un véritable casse-tête quotidien. Quand on est mal organisé, bordélique et qu'on manque de discipline, retrouver un objet dont a besoin rapidement relève souvent du défi.

Selon cette étude publiée par les inventeurs de "Tile", un petit badge que l'on accroche sur les objets pour les retrouver facilement via son smartphone, ce sont d'abord les clés de voiture suivi du chargeur de téléphone que nous cherchons en premier.

Pour certains, on cherche souvent l'envie d'aller bosser plutôt, ça aussi ça peut prendre (beaucoup) de temps...