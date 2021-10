Les femmes le font 9 fois par jour en moyenne

Contexte :

Votre moitié vous rejoint au lit et vous frétillez déjà à l'idée de la séance câlins qui s'annonce. Mais soudain... A peine glissée sous la couette, chérie vous coupe toutes vos ardeurs en collant ses pieds Mister Freeze sur vos mollets et ses mains plus froides qu'un bac à glaçons sur votre torse....

La question, pourquoi a-t-elle toujours les mains et les pieds froids ?

On apprend ce matin que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux températures et rapidement victimes du refroidissement de leurs extrémités.

Selon une étude Gentside.com, ces dames se plaignent en moyenne 9 fois par jour d'avoir les mains froides...

Si elle se plaint du froid, ce n'est pas une excuse bidon pour que vous la preniez dans vos bras. C'est d'abord un geste de survie d'après Michael Tipton, professeur en physiologie humaine.

Il explique qu'en temps normal l'afflux sanguin se referme plus vite et plus intensément que chez les hommes. Cela prend également plus de temps aux femmes de se réchauffer.

Les hormones sont aussi en cause, résultat, la température d'une femme varie durant son cycle menstruel en même temps que le niveau d’œstrogènes augmente ou diminue.

Le gras est également de la partie car en plus d'avoir des œstrogènes, les femmes ont également 10% de masse graisseuse de plus que les hommes sauf que plus une personne a de masse graisseuse, plus elle protège ses organes internes. Ceci implique aussi que la chaleur atteint moins bien la peau.

Les conseils pour aller mieux :

Aller au travail en vélo ou faire un footing pour remédier à ces problèmes de circulation. Cerise sur le gâteau, cette option permet par la même occasion de remédier au problème précédent.

Sinon messieurs, vous pouvez toujours lui offrir un pack bouillotte en fourrure + plaid à cœurs pour la Saint-Valentin, elle adorera ça !