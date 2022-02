L'Agenda en Normandie : mercredi 2 décembre

MANCHE

Samedi, les Ogres de Barback sont en concert au Normandy à Saint-Lô. Il y aura aussi Güz II, trois musiciens masqués pour un scénario musical décalé. C'est ce samedi à partir de 20h30. L'entrée est à 24€ sur place. Réservations dans les points de vente habituels. Plus d'infos ICI

Dimanche soir, dès 19h, suivez sur Tendance Ouest notre soirée spéciale «élections régionales». Retrouvez tous les résultats, les analyses et les réactions en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

CALVADOS

Vendredi et samedi à Ifs, le club des amateurs de voitures de sport organise une exposition et des baptêmes de voitures au profit du Téléthon. Des baptêmes de drift, du dérapage contrôlé, sont aussi possibles sur place. Un ticket pour plusieurs tours de circuit est à 5€, les bénéfices vont au Téléthon. Rendez-vous sur la piste du CESR à Ifs vendredi de 20h à 00h et samedi de 11h à 18h.

Ce samedi, vivez la 17ème journée de Ligue 1. Le SM Caen affronte Lille au Stade Michel d'Ornano. Dés 19h45, suivez le match, en direct et en intégralité, sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

ORNE

A partir de vendredi et jusqu'au 3 janvier, place à la féérie de Noël sous le signe des pantins et des marionnettes à Bellême. Au programme : des rues illuminées, marché de Noël, spectacles, sculpteur sur ballons et bien sur l'arrivée du Père Noël.