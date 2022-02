Tendance Sports #180 : Le Stade Malherbe et Alexis Loison, héros du soir !

Entre le sacre d'Alexis Loison (voile) aux Trophées des Sportifs de la Manche, le superbe match du SM Caen à Bordeaux et la victoire majeure du Caen BC d'Hervé Courdray, le week-end sportif a été rythmé. Ajoutez-y les résultats du foot régional, le live avec Julien Marie-Sainte (Boxe) et le "Mon Tour de France" d'Anthony Delaplace, et vous pouvez savourer le 180e numéro de votre émission Tendance Sports !