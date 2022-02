L'Agenda en Normandie : mardi 1er décembre

MANCHE

Tout ce week-end, se tient Maquettexpo, le salon du modèle réduit et de la maquette, à Cherbourg-Octeville. Cet événement accueille plus de 450 modélistes à travers des modèles réduits d'avions, de trains, d'autos, de bateaux mais aussi de maquettes. Rendez-vous, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h, dans la Grande Halle de la Cité de la Mer.

A Avranches, dans le cadre du Téléthon, un relais VTT est organisé, ce samedi. 8h de VTT par équipe de 4 coureurs minimum sur un parcours de 600 mètres. Inscription possible dés maintenant. Rendez-vous, ce samedi, de 14h à 22h, Place Littré à Avranches.

CALVADOS

A Caen, à deux pas du marché de Noël et devant le cadre majestueux de l'Abbaye-aux-Hommes, la Grande Roue s'installe pour les fêtes jusqu'au 10 janvier. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Vous pouvez en profiter le vendredi et le samedi de 11h à 00h et du dimanche au jeudi de 11h à 20h et jusqu'à 22h pendant les vacances. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, la coquille Saint-Jacques est à l'honneur à Grandcamp-Maisy. Au programme : vente de coquilles, de poissons et de crustacés, concerts et animations diverses. De vieux gréements jetteront l'ancre pendant ces deux jours de fête. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h et c'est gratuit.

ORNE

Samedi, le Grand Cirque de Noël s'installe à Alençon, au Parc Anova. Trapéziste, lutins, magicienne et de nombreux animaux seront présents aux côté du Père Noël. Deux représentations sont proposées à 14h15 et 17h15. L'entrée est à 23,50€ pour les adultes et c'est 15€ pour les enfants de moins de 12 ans. Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays d'Alençon et dans les points de vente habituels.

Samedi, les Hurlements d'Léo chantent Mano Solo à la Luciole à Alençon. Vous pouvez assister au concert, il reste encore des places. Rendez-vous, rue de Bretagne, ce samedi à 21h. L'entrée est à 20€. Infos et réservations ICI