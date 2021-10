La Terrasse, Esplanade Einsenhower

Dans un cadre simple mais extrêmement soigné (j'ai rarement vu des verres et des couverts tant briller !), il propose un menu traditionnel à 13,90 euros, un menu express à 16,90 euros et, pour les moins pressés, un menu gourmand à 23,90 euros. Le menu traditionnel me semble en adéquation avec l'appétit qui est le mien ce midi-là : dos de colin à l'oseille et son riz aux trois saveurs ou bavette grillée sauce béarnaise pommes frites. Étant plutôt viande que poisson, j'opte pour la seconde proposition. Le service est vraiment rapide. La cuisson à point respectée. Seul regret : les frites ne sont pas maison et servies en petite quantité.



Travers de porc à la mexicaine

A ma table, un convive a lui choisi le menu du jour à 14,90 euros (entrée et plat ou plat et dessert), soit une assiette de charcuterie et des travers de porc à la mexicaine. Il est charmé. En dessert, ma formule offre une coupe de salade de fruits exotiques ou une tarte normande tiède. Cette dernière suggestion me convient. Et j'ai visé juste. C'est bon. Avec un verre de vin et un café, la note est de 17,85 euros.

Pratique. La Terrasse, esplanade Général Einsenhower à Caen. Tél. 02 31 06 06 00.



