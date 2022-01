L'Agenda en Normandie : vendredi 27 novembre

MANCHE

Jusqu'à dimanche, se tient le St-Lô Jump AEC Internationnal 2015 au Pôle Hippique de Saint-Lô. C'est un concours internationnal de sauts d'obstacles CSI 1 étoile et CSI 2 étoiles dont deux épreuves ranking list comptant pour le classement mondial. 400 chevaux et 200 cavaliers parmi l'élite européenne sont présents. L'entrée est gratuite.

A partir de ce vendredi et tout ce week-end, un marché de Noël Franco-Allemand est organisé à Tourlaville. 40 exposants sont présents pour vous faire découvrir l'artisanat et des produits locaux. Rendez-vous, pendant ces 3 jours, à la salle de l'Europe. Aujourd'hui de 15h à 19h, demain de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

Depuis jeudi et vendredi encore, Bayeux Intercom organise la 7ème édition du Forum du Bessin de l'Emploi et des Métiers. Au programme : des ateliers pratiques, des démonstrations de métiers, des interlocuteurs pour créer votre entreprise. C'est ce vendredi de 9h à 16h au lycée Arcisse de Caumont à Bayeux. Plus d'infos ICI

Ce vendredi soir, il y a du sport. Le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit le Rueil Athletic Club pour le compte de la 11ème journée de Nationale 1. Cette rencontre se tiendra, ce vendredi soir, au Palais des Sports de Caen à partir de 20h. Plus d'infos ICI

Eolia Normandie est implantée à Omaha Beach, c'est un grand centre de sport dans la région. Ils vous proposent notamment des sorties en Fat Bike autour de Colleville-sur-Mer. Retrouvez l'actualité et les prochains événements organisés par Eolia Normandie ICI

ORNE

L'association Playmo-Family organise pour la première fois une rencontre entre fan de playmobile. Une expo-vente de ces petits jouets à découvrir à Alençon ce week-end à la Halle au Blé. De nombreuses animations seront proposées samedi et dimanche et des tombolas pour remporter des cadeaux sont également prévues. L'entrée est à 2€.

Samedi, venez assister à la 3ème édition de la battle wiba au Parc Anova d'Alençon. C'est une compétition de danse hip-hop. Venez découvrir un nouveau champion ce samedi à partir de 19h30 au Parc Anova d'Alençon. Compétitions et animations surprises seront au programme de la soirée.