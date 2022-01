L'Agenda en Normandie : mercredi 25 novembre

MANCHE

A partir de ce mercredi et jusqu'au 5 décembre, le centre d'animation des Unelles à Coutances invite petits et grands au 15ème festival du jeu et du jouet. De nombreuses animations sont proposées comme des jeux de construction, des parcours aventure, des combats de Nerf, de la dinette... Plus d'infos ICI A noter que le festival est gratuit.

Samedi, une fête du jeu est organisée à Ducey. Une fête ayant pour thème le livre et le mot sous toutes ses formes. Rendez-vous, ce samedi, de 14h à 18h au Pôle Culturel de Ducey. C'est ouvert à tous de 1 mois à 99 ans et c'est gratuit.

Dimanche, à la maison de quartier d'Equeurdreville-Hainneville, les parents et les enfants sont invités à partager ensemble des ateliers autour de la Bande Dessinée. Au programme : ateliers dessin, création de personnages, quizz créatifs, découverte de l'histoire de la BD. Rendez-vous, ce dimanche, de 15h à 17h à la maison de quartier du centre-ville Espace Guéroult. C'est gratuit.

CALVADOS

Vendredi, assistez au concert de M.Pokora au Zénith de Caen. Après avoir triomphé dans le spectacle «Robin des Bois» avec plus de 800 000 spectateurs, il est de retour sur scène pour une tournée évènementielle «R.E.D Tour». C'est ce vendredi à 20h30. L'entrée varie de 35€ à 65€.

L'UCIA de Falaise organise sa traditionnelle quinzaine commerciale, à partir de samedi. 18 000€ de chèques K'do et une voiture sont à gagner. Le dernier tirage au sort aura lieu le dimanche 13 décembre, vers 19h, après le feu d'artifice, place Paul German. Plus d'infos ICI

ORNE

Samedi, au Mêle sur Sarthe, une foire aux poulains percherons de la Saint André est organisée. Au programme : démonstration de ferrage, expositions de photos, de tableaux animaliers, de corderie et de matériel agricole.

Dimanche, ce sont les dimanches après-midi à l'Aigle. Vous allez pouvoir profiter d'animations gratuites et notamment de loisirs créatifs. Rendez-vous, ce dimanche, de 14h à 17h, salle Verdun à l'Aigle. Plus d'infos ICI