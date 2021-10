Séjour insolite au camping Lez Eaux à Saint Pair sur mer

La cabane Dam'Oiseaux vient de trouver sa place dans un arbre centenaire du camping.

Vous passerez de paisible nuit à 2 ou 3 perchés à 6 mètres de hauteur. (maxi 3 personnes).

Au petit matin hissez votre petit déjeuner et dégustez-le sur la terrasse.

N'oubliez pas il n'y a aucune commodité, les toilettes sont des toilettes sèches et il n'y a ni eau, ni électricité.

Les sanitaires du camping sont à votre disposition, les bougies et les draps seront fournis.





En plus de cet hébergement insolite, retrouvez tout ce qui fait le charme de ce camping 4 étoiles : camping avec tente dans le parc du château mais aussi résidences et châlets. Découvrez aussi tous les plaisirs de la côte Manchoise. Plus d'informations et réservations sur http://www.lez-eaux.com/

Ecoutez Cécile de La Varde nous parler du camping: