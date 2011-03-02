Animations spéciales vacances à l'éco-musée de la baie du Mont Saint Michel

L'écomusée de la baie du Mt St Michel vous propose 2 journées entières de visites et animations pour en savoir plus sur la baie du Mont St Michel.

La 1ère séance a eu lieu aujourd'hui, vous pouvez réserver pour la prochaine, mercredi 9 mars à partir de 10h30. Au programme: visites des expositions du musée, découverte de la flore et des traditions ancestrales de la zone.

Renseignements et réservation en appelant l'éco-musée au 02 33 89 06 06.

Ecoutez Jean-Yves Cocaign nous décrire ces journées entières d'animation: