4ème Festi-Récré dans le pays Granvillais

Ecoutez Audrey Peigné nous parler de cette édition 2011:

C'est cette semaine la 4ème édition de festi récré, un festival consacré aux enfants jusqu'à 12 ans et qui propose plusieurs dizaines d'animatinos dans tout le pays Granvillais. Des animations en intérieur comme en extérieur. Préparez les vacances avec ces activités ludiques jusqu'au dimanche 24 avril.La réservation est conseillée.Le programme et les réservations s'effectuent auprès des offices de tourisme du pays Granvillais mais aussi sur http://www.festi-recre.com/ et au 02 33 50 52 77.Le programme est aussi disponible en téléchargement gratuit à la fin de cet article.