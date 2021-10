Recréadays à Bayeux puis Vire pendant les vacances

Récéradays, c'est un parc d'attrcations couvert et itinérant. De nombreuses structures gonflabes et des jeux en bois géants sont mis à disposition des enfants pour leur plus grand plaisir.

Recommandé pour les 2-12 ans, Récréadays se situe au gymanse Coubertin de Bayeux, tous les jours de 14h à 19h gymnase Coubertin. L'entrée pour toute l'après-midi est à 5¤ pour les enfants, 1 pour les accompagnateurs. Le site déménage ensuite à Vire.

Ecoutez Jean-Marie Philippe nous détailler les réjouissances présentes: