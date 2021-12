Paris (AFP). Attentats: Fabius annonce que la Conférence climat de Paris se tiendra avec une sécurité renforcée

La Conférence sur le climat de Paris (COP21) "se tiendra" avec une sécurité renforcée, a déclaré samedi à Vienne le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, au lendemain des attentats qui ont frappé Paris. "Non, non, la COP21 doit se tenir", a dit M. Fabius, interrogé à Vienne pour savoir si la conférence était menacée, selon un compte-rendu de ses propos publié par le Quai d'Orsay. La COP21, qui s'ouvre le 30 novembre par un sommet de chefs d?État et de gouvernement, "se tiendra avec des mesures de sécurité renforcées, mais c'est une action absolument indispensable contre le dérèglement climatique", a-t-il ajouté. Le contrôle aux frontières avait été rétabli quelques heures avant les attentats, avec 30.000 policiers mobilisés pour sécuriser l'entrée sur le territoire avant la COP21, où plus d'une centaine de chefs d?État et de gouvernement sont attendus et d'importantes manifestations annoncées. Des dizaines de milliers de personnes doivent participer à cette conférence, qui doit se terminer le 11 décembre avec un accord espéré contre le réchauffement climatique. Dès vendredi soir, après les attaques, l'ensemble des services de police de Paris et des départements limitrophes ont été mobilisés en région parisienne. Les attentats de vendredi soir, les plus meurtriers de l'histoire de la France avec au moins 128 morts, ont été revendiqués par le groupe jihadiste État islamique (EI).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire