Paris (AFP). Les maires du monde rendent hommage aux victimes des attentats de Paris

De nombreux maires du monde, accompagnés d'Anne Hidalgo, se sont rendus vendredi soir place de la République à Paris pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, a-t-on appris auprès de l'entourage de la maire de Paris. "L'ensemble des maires qui ont participé au sommet" se sont rendus place de la République, une rose blanche à la main, pour la mettre là où des milliers de Parisiens ont déjà déposé bougies, mots ou offrandes diverses pour rendre hommages aux victimes, a indiqué cette source. Dans la pénombre, au moins une centaine d'élus étaient visibles sur la place, ont constaté des JRI et un photographe de l'AFP. Ils avaient reçu chacun une rose blanche qu'on leur avait remise au moment de monter dans un bus affrété par l'hôtel de ville. Les maires de Barcelone, Madrid, Bruxelles et Rio entre autres, étaient présents, selon l'entourage de Mme Hidalgo. Un millier de maires et d'élus locaux du monde entier étaient réunis vendredi à Paris pour un "Sommet des maires", à l'initiative de la maire de Paris et de Michael Bloomberg, ex-maire de New York et envoyé spécial des Nations unies pour le climat. L'initiative vise à "faire entendre la voix des maires" et à prendre des décisions qu'ils doivent remettre samedi aux négociateurs de la conférence mondiale sur le climat (COP21) réunis au Bourget.

