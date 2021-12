Paris (AFP). La COP21 sera sans doute réduite à la négociation, toute une série de manifestations annexes annulées

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé lundi sur RTL que la COP21 à Paris serait "réduite à la négociation" et que les "concerts et manifestations festives" annexes "seraient sans aucun doute annulés". "Paris sera la capitale du monde" à l'occasion de la COP21, a déclaré Manuel Valls en confirmant, malgré les attentats de vendredi, la tenue de cette conférence internationale sur le climat (30 novembre-11 décembre). "Tous les chefs d'Etat et de gouvernement de la planète seront ici et apporteront un message au monde entier de soutien et de solidarité à la France". "Aucun chef d'Etat, de gouvernement, au contraire, nous a demandé de reporter ce rendez-vous. Tous veulent être là. Je crois que ce serait au contraire abdiquer face au terrorisme", a affirmé le Premier ministre. Des interrogations sur l'opportunité de maintenir la COP21 ont surgi après les attentats parisiens de vendredi. L'ancien président Nicolas Sarkozy a estimé dimanche qu'une annulation ne serait "pas un bon signal", mais que les conditions de la conférence sur le climat devaient être revues. "Bien sûr, toute une série de manifestations qui étaient prévues n'auront pas lieu. Ce sera sans doute réduit à la négociation", a précisé Manuel Valls sur RTL. "Nous sommes en train de regarder ça mais tout ce qui était extérieur à la COP, toute une série de concerts, de manifestations plutôt festives seront sans aucun doute annulés". S'agissant de la grande manifestation parisienne prévue le 29 novembre, "les organisateurs se réunissent aujourd'hui. Je ne veux pas aller trop vite, mais la question de l'organisation de cette manifestation, d'une manière ou autre, sera posée", a-t-il poursuivi. "Rien ne doit être fait qui puisse mettre en danger, en péril, y compris par des mouvements de foule, des gens qui manifesteraient dans Paris. Et si nous devons organiser ce grand rendez-vous climat, en même temps () les forces de sécurité doivent se concentrer sur l'essentiel", a-t-il développé. Près de 120 chefs d'Etat sont attendus pour cette conférence diplomatique, la plus grande jamais réunie en France depuis la signature de la déclaration universelle des droits de l'Homme à Paris en 1948.

