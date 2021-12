Les Courants de la Liberté misent sur le Parc des expositions dès 2016 à Caen pour grandir

Fini le Mémorial, place au Parc des Expositions... Le compte à rebours de la 29e édition des Courants de la Liberté a commencé lundi 9 novembre avec l'ouverture des inscriptions pour les six épreuves. Yves Martin, président de l'association, a profité de l'occasion pour annoncer le rapprochement de sa structure avec Caen Event. En juin 2016, toutes les courses des Courants arriveront au Parc des Expositions, à l'exception des foulées des enfants qui rejoindront le Mémorial. "Cela va nous permettre d'accueillir plus de monde", annonce Yves Martin, prêt avec son équipe à changer des habitudes vieilles de 28 ans.

Un salon dédié au sport

Plusieurs courses formeront une boucle, dont la célèbre Rochambelle dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Son parcours sera 100% urbain, alors que 25 000 participantes sont attendues. Une telle affluence permettra de récolter 175 000 euros pour la lutte contre la maladie. L'autre course phare, le Marathon de la Liberté, partira comme chaque année de Courseulles. "Mais le parcours a été repensé pour que quelques difficultés soient lissés et pour que les quatre derniers kilomètres se fassent dans Caen". Parmi les nouveautés, les organisateurs proposent, à ceux qui le souhaitent, de parcourir ce marathon en mode "relais", en équipe de quatre coureurs. Par ailleurs, le 10 km ne partira plus de Mathieu, mais du Mémorial, avec une arrivée donc, au Parc des expositions.

En parallèle des Courants, Caen Event organisera un salon baptisé le "Grand Run", au Parc des expositions du 10 au 12 juin, dates des Courants de la Liberté. Ce rendez-vous commercial sera accessible gratuitement.