Bonne table : Chez René, un self-service de qualité

Ici, il est question d'un self sans prétention, qui permet d'accueillir des dizaines de personnes autour de tables de deux, quatre, six voire huit personnes.

Que du fait maison

Ce qui fait la réputation du self Chez René, ce sont ses produits frais et ses plats toujours maison pour un prix raisonnable. Ce midi, le self est plein. Les entrées et les desserts sont tous affichés au même prix, 1,15€. En entrée, le choix est varié : charcuterie, crudités, œufs mimosa etc. En plat ce midi (4,55€), du jambon, comme chaque jour. Mais également des rognons, un feuilleté aux fromages et un filet de julienne. Je me laisse tenter par ce dernier, que j'accompagne de frites et de haricots verts. C'est très copieux et ça a du goût. Petit plus, les gourmands peuvent demander un supplément de frites. En dessert, nous avons du choix. Flan pâtissier maison, yaourts, fruits etc. Je choisis la compote de pommes maison, servie dans un petit pot. Le goût me certifie que le dessert est conçu à partir des pommes fraîches. Pour une entrée, un plat, un dessert et une boisson, comptez environ 8€. Un juste prix pour un repas où qualité rime avec quantité.

Pratique. 3 rue Gaston Boulet à Canteleu. Tél. 02 35 36 04 02