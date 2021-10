Un site internet pour améliorer le train Paris-Caen-Cherbourg ?

On évoque souvent l'actualité ferroviaire et les mobilisations des usagers dénonçant les retards de la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Le ministère de l'écologie et des transports vient tout juste de lancer un site internet, le www.qualitetransports.gouv.fr qui centralise les informations sur tous types de transport et informe les voyageurs sur leurs droits et les démarches à réaliser en cas de retard ou d'annulation.

Il s'agit aussi d'inciter les opérateurs à améliorer leur qualité de service. En quoi les usagers de Basse-Normandie peuvent bénéficier de ce nouveau service ? C'est la question que nous avons posée à Christian Leyrit, anciennement préfet de la région et aujourd'hui vice president du Conseil Géneral de l'environnement et du développement durable au ministère des transports.